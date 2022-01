6 novas funções do WhatsApp em 2022 que você ainda não conhece

O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no mundo inteiro. Quem não o utiliza, né? Inclusive, o mensageiro é facilmente encontrado tanto na Apple Store quanto na Google Play Store. Além de tudo isso, o mensageiro passa por alterações regularmente, com atualizações que trazem muitos recursos. Foi pensando nisso que hoje o Portal 6 reuniu 6 novas funções do WhatsApp que vão chegar em 2022. Pegue seu celular e venha com a gente!

6 novas funções do WhatsApp em 2022 que você ainda conhece

1. Crie figurinhas

Antes de tudo, lembra que o aplicativo liberou para fazer figurinhas no WhatsApp Web? Prepare-se! Isso porque em 2022 não vamos mais precisar de um aplicativo por fora ou do computador. Basicamente, tudo poderá ser feito dentro do próprio mensageiro, no celular. Incrível, né?

2. WhatsApp + Instagram

Ok, você com certeza sabe que o WhatsApp e o Instagram são propriedade da Meta, anteriormente conhecida como Facebook, não é mesmo? Bom, por mais que cada aplicativo funcione de formas distintas, com a nova atualização que vai chegar, agora o conteúdo do Instagram pode ser visualizado dentro do WhatsApp.

3. Invisível para contatos específicos

Até então, só podemos ativar ou desativar a opção de última vez conectado no aplicativo. Porém, a boa notícia é que, neste ano, o mensageiro permitirá que selecionamos quem vai poder ver esses dados especiais. Já pensou?

4. Ocultar informações de contatos específicos

Como já citado, basicamente, a partir de 2022, cada usuário poderá selecionar quem vai ver ou não a foto de perfil, status, descrição, visto por último e muito mais! Logo, com esta opção mais seletiva, você pode decidir quais contatos específicos podem ver determinados dados do usuário dono da conta. Assim, uma forma de criar mais privacidade!

5. Exclua mensagens sem limite de tempo

Essa vai ser muito boa! Em resumo, atualmente, o tempo limite para excluir uma mensagem do WhatsApp é de 68 minutos e 16 segundos. Todavia, tudo indica que o limite de tempo agora será eliminado. Maravilhoso demais para ser verdade, não é mesmo?

6. Reaja às mensagens

Por fim, como o WhatsApp está ficando mais parecido com o Instagram e o Facebook, saiba que em 2022 vamos ter a função de reagir às mensagens. Isso mesmo que você entendeu! Assim, agora vamos poder dar vácuo de uma maneira educada, reagindo a mensagens com coração, polegar para cima, polegar para baixo, zangado, feliz, etc.