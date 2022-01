Polícia Civil vai investigar morte de animais por envenenamento em Anápolis

O bairro São Jorge, localizado na região Central de Anápolis, foi palco de uma ação que resultou em mortes e complicações médicas de vários animaizinhos da região.

Isso porque alguém colocou um frango, possivelmente envenenado com chumbinho, em uma das ruas do setor – que conta com diversos gatos e até mesmo um cãozinho comunitário, que recebe cuidados de diversos moradores.

Os frutos da ação foram descobertos e divulgados pela vereadora e protetora de animais, Seliane Santos (MDB).

Em entrevista ao Portal 6, ela informou que, ao todo, cinco gatos morreram, além de uma cadelinha da raça Shitzu – que tinha dono e provavelmente se contaminou durante um passeio pelas ruas.

O cachorrinho Totó, xodó da região, também esteve em contato com o veneno e agora se encontra sob os cuidados da clínica Doctor Vet, em estado grave.

Seliane destacou também que o caso já foi reportado para o 1º Distrito Policial, representado pela delegada Gênia Maria, e que as procedências estão sendo tomadas pelas autoridades.

“Vamos enviar o frango para eles e explicar toda a história, para que o alimento possa ser periciado e encaminhado para a realização do exame toxicológico”, afirmou.

A situação vem causando uma grande comoção no município, bem além dos limites do bairro.

Diversos anapolinos, através das redes sociais, se prontificaram em condenar a atitude e cobrar ações que punam os responsáveis pela crueldade animal.