Com dancinha no Tik Tok, participante do BBB 22 ajudou prefeito ser eleito em Goiás. Veja o vídeo

Confirmada no BBB 22, a médica goiana Laís Caldas ajudou Dr. Carlos (Cidadania), atual prefeito de Crixás, a ser eleito em 2020.

Em um vídeo que viralizou no Twitter, a participante aparece fazendo uma dancinha no Tik Tok, com o jingle do então candidato ao fundo.

Dr. Carlos foi eleito em uma eleição bastante acirrada. Ele recebeu 4.077 votos, enquanto o adversário, Dr. Allan Xavier (MDB), teve 4.063, uma diferença de 14 votos.

Além dos dois candidatos, participaram do pleito os candidatos Plínio Paiva (PL) e Willian Machado (DEM).

No vídeo de apresentação do reality, Laís se disse fofoqueira e não descartou se apaixonar dentro do jogo. Caso vença o BBB, ela pretende investir na carreira, comprar uma fazenda e ajudar os animais de rua.