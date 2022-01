Receita de Guacamole para fazer em casa e se sentir no México

Originalmente, o termo “guacamole” vem de tribos indígenas do México, que significa: “Ahuacatl” (abacate) e “mole”. Logo, é literalmente um abacate amassado em um delicioso molho e que molho! Aliás, molho que ultrapassou as fronteiras mexicanas e hoje todo mundo ama. Inclusive, dá para acompanhar em petiscos, pães, salgadinhos e muito mais. Por isso, veja essa Receita de Guacamole muito fácil de fazer!

Receita de Guacamole:

Você vai precisar de:



4 abacates maduros

1 tomate maduro

Caldo de 1 limão

2 colheres (sopa) de azeite

Coentro picado a gosto

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo:



Primeiro, lave e seque os abacates, o tomate e o coentro. Assim, com a faca, corte o abacate ao meio, no sentido do comprimento, e descarte o caroço. Agora, descasque, corte cada metade em cubos e transfira para uma tigela.

Depois disso, regue o abacate com o caldo de limão e amasse com um garfo até formar um purê rústico. Em seguida, corte o tomate ao meio, descarte as sementes, e corte as metades em cubos pequenos.

Por fim, pique grosseiramente as folhas de coentro.

Junte ao avocado amassado, tempere com o azeite, sal e pimenta a gosto. Misture bem e sirva imediatamente.

