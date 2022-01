Receita de Torta Alemã para fazer em casa e deixar todo mundo babando

Pode parecer contraditório, mas a torta alemã não tem origem europeia. Aliás, muito pelo contrário, a torta nasceu aqui mesmo no Brasil. Inclusive, reza a lenda que o doce que reúne chocolate, creme e biscoito, foi feito pelas mãos de uma alemã com saudades da sua terra natal. Bom, sendo alemã ou brasileira, essa sobremesa é de levar aos céus! Por isso, aprenda agora essa Receita de Torta Alemã muito fácil!

Receita de Torta Alemã:

Você vai precisar de:

Para a base e recheio:

2 pacotes de biscoito maisena (400 g)

1 xícara de açúcar (160 gramas)

200 gramas de manteiga amolecida (em temperatura ambiente)

1 xícara de leite (240 mililitros)

200 mililitros de creme de leite sem soro e gelado

1 gema de ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

Para a cobertura:

1 tablete de chocolate ao leite (200g)

½ caixa de creme de leite (100 ml)

Modo de preparo:

Primeiro, comece preparando a torta alemã batendo a manteiga com o açúcar, de preferência com a batedeira. Assim, bata por 1-2 minutos para obter um creme homogêneo e esbranquiçado, com os grãos de açúcar bem dissolvidos. Depois, acrescente a gema e a essência de baunilha e bata por 5 minutos.

Em seguida, pare de bater e acrescente o creme de leite geladinho e sem soro. Logo, bata por 10-15 minutos, até obter um creme lisinho e consistente. Se o creme começar talhando, continue batendo até ficar liso ou reserve na geladeira por 30 minutos e volte a bater. Esse é o creme creme para torta alemã!

Enquanto isso, umedeça ligeiramente os biscoitos no leite e distribua pelo fundo e laterais de uma forma de torta. Após isso, acrescente 1/3 do creme, cubra com biscoito e repita essas camadas mais duas vezes, finalizando com o creme.

Por último, quando tiver terminado de montar a torta alemã, prepare a cobertura. Assim, esquente o creme de leite no microondas ou no fogo (não precisa ferver, apenas esquentar) e adicione o chocolate picado. Logo, fique mexendo até o chocolate derreter por completo.

Por fim, espalhe a ganache anterior sobre a torta, alisando bem com uma colher, e reserve essa sobremesa na geladeira por 4 horas ou no freezer por 2 horas. Desta forma, sirva, e delicie-se com esta que é, provavelmente, a melhor torta de bolacha. Bom apetite.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!