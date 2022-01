Bastante esperada pelos usuários, chega nova função no WhatsApp que será o fim das desculpas para quem demora responder.

Qual? A possibilidade de começar a ouvir as mensagens de áudios recebidas enquanto se navega em outros aplicativos no celular.

Funcionará assim: quando você entrar em uma conversa e liberar a reprodução, poderá sair do aplicativo sem que o áudio seja interrompido.

A novidade foi divulgada pelo WABetaInfo, especializado em antecipar as novidades do mensageiro. De acordo com o site, os testes já começaram.

Antes do recurso, quem tentava sair da conversa ouvindo algum áudio tinha a reprodução da mensagem cortada na hora pelo WhatsApp.

Agora, poderá passar por todas as abas do celular sem deixar de ouvir o áudio. O fim das desculpas para quem demora responder!

Segundo o WABetaInfo, esta ferramenta encontra-se disponível atualmente para testadores do WhatsApp Beta no iOS e WhatsApp Business Beta para Android.

Como ativar

Na prática, para ativar a função será preciso acessar o aplicativo e clicar em “Mais Opções” (aqueles três pontinhos no canto superior da plataforma).

Depois, precisa selecionar a aba “Aparelhos Conectados” e em seguida a opção “Múltiplos Aparelhos (Beta)”. Ao entrar na versão de testes, o recurso deve ser liberado.

Para verificar, basta abrir algum áudio e sair do mensageiro. Porém, vale lembrar que, como a função encontra-se em fase de desenvolvimento, está sujeita a apresentar problemas de reprodução.

