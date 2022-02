6 opções para fugir dos tradicionais ‘rolês’ em bares e restaurantes da Grande Goiânia

Bares e restaurantes são duas coisas que não faltam em Goiânia. A capital é reconhecida nacionalmente por conter comércios com ótimos drinks e comida boa.

Mas a capital vem se destacando também por apresentar alternativas curiosas para quem quer fugir dessa pegada goianiense.

Pensando nisso, o Portal 6 fez um roteiro com 6 locais diferentes para fugir dos tradicionais ‘rolês’, em Goiânia.

1. Karaokê ‘Cantô Bar e Loucura’

O Karaokê Cantô Bar e Loucura é ideal para quem busca um lugar diferenciado parar curtir com os amigos ou com a família. Localizado no setor sul, o local oferece um espaço exclusivo para soltar a voz no karaokê com músicas nacionais e internacionais.

O espaço ainda oferece um happy hour do chope da casa, além de sanduíches, petiscos e drinks de tirar o fôlego.

O estabelecimento funciona de segunda à domingo, exceto às terças- feiras, das 17h até 00h 00.

2. Curta mais Kart

A pista de kart ‘Curta mais kart’, fica localizada no estacionamento do supermercado Bretas, em frente ao Goiânia Shopping, e é a escolha perfeita para quem busca um pouco mais de adrenalina.

Inaugurado em 2018, o kartódromo possui telemetria com resultado no final da corrida, painel com classificação em tempo real e opção com baterias mistas (homens e mulheres).

O local tem capacidade máxima de até 12 pilotos.

Vale a pena conferir!

3. Escalada Buriti

A Escalada Buriti é uma outra opção divertida e esportiva para fugir das tradicionais saidinhas de bares e restaurantes. O estabelecimento fica localizado no Jardim Sereno, em Aparecida de Goiânia e funciona às terças, quartas e quintas das 17h ás 22h e aos sábados das 16h às 20h.

O espaço é destinado a prática de escalada indoor e instrução esportiva e possui uma ampla estrutura com todos os equipamentos de proteção necessários.

4. Museu Memorial do Cerrado



Eleito em 2008 como o lugar mais bonito de Goiânia, o Museu do Cerrado oferece aos visitantes uma experiência marcante.

O Memorial é um complexo cultural criado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás e tem como objetivo o ensino sobre o bioma Cerrado. Além disso, o local possui representações históricas como o início da colonização portuguesa no centro- oeste brasileiro, vilas cenográficas urbanas, fazendas, quilombos e até mesmo uma aldeia Timbira.

O Museu funciona de segunda á sexta, das 8h às 17h. O Memorial fica localizado dentro do Campus II da PUC Goiás, na Avenida Engler, Jardim Mariliza, em Goiânia.

5. Golden Bowl

Inaugurado em 2010, o Golden Bowl é um dos mais famosos e procurados boliches da capital. O espaço conta com 16 pistas de boliches, bar e restaurante com ambientes totalmente climatizados.

O local tem como proposta garantir diversão e lazer para os visitantes, acompanhado de deliciosos aperitivos e drinks.

O boliche fica na Avenida Mutirão no Setor Marista e funciona de segunda à domingo das 11h até 00h00.

6. Evolution Paintball

Para quem está cansado de ir aos mesmos rolês, aqui vai uma opção para dar aquela chacoalhada necessária no seu final de semana.

O Evolution Paintball oferece o total de 04 campos e funciona tanto como treinamento quanto para quem quer se aventurar na prática do paintball.

Entretanto, entre segunda-feira e sexta-feira é preciso ficar ligado, já que é necessário agendamento prévio. O mesmo não ocorre aos sábados, domingos e feriados, quando os jogos acontecem por ordem de chegada dos participantes. Já os horários não se alteram, sempre das 08h às 18h.

O campo fica localizado no setor Santa Genoveva, em Goiânia.