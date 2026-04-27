Anapolino que ganhou um ano de chocolate da Nestlé no BBB mostra quantas barras recebeu

Mesmo com expulsão do reality show, Paulo Augusto ainda recebeu "brinde" da marca após fim do programa

Davi Galvão - 27 de abril de 2026

Anapolino Paulo Augusto, que participou do BBB 26, mostrando caixas de chocolate que ganhou da Nestlé. (Imagem: Reprodução/Instagram)

Mesmo após uma saída conturbada do Big Brother Brasil (BBB) 26, o anapolino Paulo Augusto, conhecido como PA, comprovou que alguns prêmios conquistados dentro da casa foram mantidos, ou pelo menos, os mais doces.

O ex-participante, que acabou expulso do reality em janeiro após um empurrão no competidor Jonas durante a disputa pelo Big Fone, utilizou suas redes sociais para mostrar o estoque de doces que recebeu da Nestlé, para durar o ano inteiro.

Pelas regras do programa, a expulsão geralmente acarreta a perda de cachês e o cancelamento de contratos de representação comercial com a emissora.

No entanto, a marca patrocinadora decidiu manter o compromisso firmado durante uma dinâmica de “Cine BBB”, garantindo o envio dos produtos ao estado de Goiás.

No perfil oficial na plataforma X, Paulo Augusto publicou uma imagem da carga de chocolates recebida em sua residência.

Na legenda, o anapolino aproveitou para rebater os seguidores que acreditavam que ele sairia da edição de mãos vazias:

“Pra muitos que duvidaram, chegou!”

O volume de barras de chocolate impressionou os internautas, correspondendo à cota de um ano de consumo prevista na prova de sorte que o ex-brother venceu antes de deixar a competição.

Relembre

A passagem de Paulo Augusto pelo BBB 26 foi interrompida de forma drástica no final de janeiro. Durante uma dinâmica de velocidade para atender o Big Fone, o clima esquentou e o anapolino acabou empurrando Jonas.

A direção do programa analisou as imagens e considerou a ação como uma violação das regras de convivência, resultando na expulsão imediata do participante.

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