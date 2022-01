Receita de Fricassê de Frango com Milho para fazer em casa: fica uma delícia

Ok, com frango na cozinha conseguimos preparar desde os pratos mais simples até os mais sofisticados e clássicos. Por exemplo, dá para ir de galinhada a um bom e velho risoto. Todavia, hoje vamos preparar uma deliciosa Receita de Fricassê de Frango com Milho. Você gosta? Já compartilhe com seus amigos!!!

Receita de Fricassê de Frango com Milho:

Você vai precisar de:

1 peito de frango grande cozido e desfiado

1 lata de milho verde em conserva escorrido (ou 1 xícara de milho verde fresco)

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

3 colheres de sopa de manteiga

1 copo de requeijão cremoso

1 copo de creme de leite

Sal e pimenta do reino (a gosto)

Azeitonas fatiadas (a gosto)

Queijo mussarela (a gosto)

Batata palha (a gosto)

Modo de preparo:

Primeiro, no liquidificador, bata o milho verde, o requeijão cremoso e o creme de leite. Reserve. Enquanto isso, em uma panela, doure a cebola e o alho na manteiga. Assim, acrescente o frango desfiado, o sal e a pimenta do reino a gosto e misture bem. Agora, abaixe o fogo e junte o creme de milho reservado e as azeitonas e mexa sem parar até ficar cremoso.

Por fim, despeje a mistura em uma travessa e cubra com uma camada generosa de mussarela. Assim, leve ao forno médio preaquecido até a mussarela derreter bem. E então, retire do forno, cubra com batata palha a gosto e sirva em seguida.

