Descubra o real significado do emoji das “mãos juntas” no WhatsApp

Quem não usa WhatsApp hoje em dia, né? Basicamente, o aplicativo se tornou muito mais que um meio de comunicação, em até mesmo ferramenta de trabalho. Inclusive, o mensageiro sempre busca formas de facilitar o seu uso. Por exemplo, o uso de emojis, que, com a última atualização, dá até para pesquisar. Bom, foi pensando nisso que hoje vamos trazer o real significado do emoji das “mãos juntas”. Você sabe?

Primeiramente, vale frisar que já demos uma explicação completa sobre outros emojis. Por exemplo, o que atira fumaça no nariz. Bom, no geral, muitos acreditam que isso que o de “mãos juntas” significa uma pessoa orando, outros veem isso como aplausos, mas a realidade é muito diferente.

Por meio do Emojipedia, site pertencente ao Unicode, criador dos emojis, o emoji que dizer uma expressão de “por favor” ou “obrigado”.

Pledged Hands, o nome em inglês para o emoji, foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010 sob o nome “Pessoa com as mãos dobradas” e adicionado ao Emoji 1.0 em 2015.

