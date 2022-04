Baleado enquanto urinava na rua, homem passa por cirurgia no HUGO

Está passando por cirurgia o homem que foi baleado na madrugada deste domingo (03), no bairro Parque Santa Cecília, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital.

A informação foi repassada ao Portal 6 pela equipe do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). Apesar de ter confirmado o diagnóstico do paciente, a unidade não informou o estado no qual ele se encontra.

O Portal 6 apurou que antes de ser levado para o hospital, ele relatou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que teria sido atingido por disparos feitos por dois homens, que o abordaram na rua enquanto urinava.

A vítima foi encontrada caída na chão gritando de dor e com ferimentos na nuca, nas mãos e no joelho. Por isso, foi levado às pressas para o HUGO.

Segundo o pai da vítima, que esteve no local, ele é usuário de drogas, o que levanta a suspeita de ser acerto de contas.