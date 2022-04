Mãe de Marília Mendonça faz triste revelação sobre o neto Leo após a morte da cantora

Cinco meses após o trágico acidente que tirou a vida de Marília Mendonça, em novembro do anos passado, a mãe da cantora revelou que o Leo, de apenas 2 anos, ainda sente as dores da perda da mãe.

Ruth Dias, também conhecida como Dona Ruth, divide a guarda do filho da rainha da sofrência com o pai da criança, Murilo Huff, com quem tem uma boa relação e juntos decidiram respeitar a vontade de Marília.

A avó do Leo tem compartilhado nas redes sociais momentos com o neto. Entretanto, ela revelou à coluna LeoDias do jornal Metrópoles que o pequeno teve um grave problema de saúde depois que cantora morreu.

“Adoeceu. Teve diabetes emocional, a glicose foi a 423. Ele ficava pelos cantos, entristecido. Falava mamãe e queria entrar no quarto”, contou durante a entrevista.

Ela também contou como conversou com Leo sobre a morte da mãe. “Falei mamãe virou estrela e está lá no céu”, disse.