Famosos internacionais que vieram à Goiânia e fizeram coisas que você nem imagina

Apesar de não ser a rota mais escolhida dos artistas internacionais, Goiânia já recebeu uma série de shows de cantores reconhecidos no cenário mundial.

Entretanto, alguns ficaram marcados nos corações dos goianienses por terem de fato aproveitado toda a experiência que o solo goiano pode oferecer.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com alguns famosos internacionais que pisaram em Goiânia e fizeram coisas que você nem imagina.

1- Paul McCartney

O ex-Beatles foi uma das figuras que já pisou por aqui e deu o que falar. Em 2016, o baixista realizou um show no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O rockstar levou ao delírio um público de mais de 40 mil pessoas de todas as cidades. Mas, outro fato ocorrido na cidade, também marcou a passagem do artista na região.

Em um jantar servido no Castro’s Hotel, local onde se hospedou, o astro do rock provou o tão famoso pequi de Goiás.

A refeição servida pelo chef Valdeson Ferreira, responsável pela cozinha do hotel, foi um risoto feito do fruto, guariroba e uma espécie de palmito com sabor amargo.

Ao fim do jantar, o cantor ainda elogiou todo o banquete.

2 – Shawn Mendes

Um dia após se apresentar no Villa Mix de 2018, em Goiânia, o cantor Shawn Mendes decidiu dar uma passeada pela cidade de uma forma bastante inusitada.

O canadense foi flagrado assistindo ao jogo do Brasil contra o México, válido pela Copa do Mundo de 2018, em um bar localizado no setor Marista.

Sentado juntamente com outros membros da equipe, o popstar ainda fez questão de colocar uma camiseta da seleção brasileira e torcer pelo país.

Dá pra acreditar?

3 – Liam Payne

Um fato recente e que pegou todos de surpresa, foi a vinda do ex- integrante da banda One Direction à Goiânia, em novembro de 2021.

No lugar das grandes casas de shows ou estádio, Liam Payne se apresentou em um lugar bastante diferente desta vez: uma festa de debutante.

Mas algo que chamou bastante atenção nessa história foi o valor do preço cobrado para o evento.

Os empresários Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari, pais da aniversariante Amanda Callegari, desembolsaram mais de R$ 1,6 milhão para contratar o cantor e compositor britânico para a celebração.

Já pensou?

4 – Nick Jonas

Outro artista que também marcou presença em Goiânia, foi o cantor Nick Jonas. O artista foi uma das atrações do evento Villa Mix de 2018.

Além de participar do festividade, o popstar ainda deu uma “passadinha”, antes da apresentação, em uma academia da cidade para manter os exercícios em dia.

Na época, o cantor registrou nas redes sociais o treino e ainda mencionou a cidade na localização.