Atlética do curso de Direito da UFG expulsa presidente após denúncia de racismo

Mafiosa aplicou a medida após o caso repercutir entre alunos. Entidades como DCE e outras atléticas também se posicionaram

Gabriel Dias - 08 de abril de 2026

Faculdade de Direito da UFG (Foto: Reprodução/UFG)

A Associação Acadêmica Atlética e Científica dos Estudantes de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG), a Mafiosa, expulsou o estudante que presidia a entidade após denúncias de injúria racial contra outro membro.

A decisão foi comunicado pelo Instagram nesta segunda-feira (07), após o caso ganhar repercussão entre os estudantes do curso.

Entidades, como o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFG e as atléticas de Comunicação e Artes Visuais, também se posicionaram.

O DCE da UFG afirmou não compactuar com racismo e defendeu a responsabilização do ex-presidente.

Já a Tagarela criticou a omissão da Mafiosa, enquanto a Pintada repudiou o ato e reforçou o combate a essas práticas.

Outro lado

O ex-presidente da Mafiosa foi procurado pelo Portal 6, mas não retornou até o fechamento desta publicação.

Em nota à reportagem, a UFG informou que não houve formalização de denúncia até o momento e afirmou não compactuar com práticas discriminatórias. Confira na íntegra:

A Universidade Federal de Goiás (UFG) comunica que, até o momento, não houve formalização de denúncia na Ouvidoria e ressalta que não compactua com nenhuma postura discriminatória.

Reiteramos que o canal de recebimento de denúncias na Ouvidoria da UFG é a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR (acessível pelo link falabr.cgu.gov.br). A plataforma garante o anonimato do denunciante, o acompanhamento das respostas institucionais e o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação.

Secretaria de Comunicação da UFG

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