Atlética do curso de Direito da UFG expulsa presidente após denúncia de racismo
Mafiosa aplicou a medida após o caso repercutir entre alunos. Entidades como DCE e outras atléticas também se posicionaram
A Associação Acadêmica Atlética e Científica dos Estudantes de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG), a Mafiosa, expulsou o estudante que presidia a entidade após denúncias de injúria racial contra outro membro.
A decisão foi comunicado pelo Instagram nesta segunda-feira (07), após o caso ganhar repercussão entre os estudantes do curso.
Entidades, como o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFG e as atléticas de Comunicação e Artes Visuais, também se posicionaram.
O DCE da UFG afirmou não compactuar com racismo e defendeu a responsabilização do ex-presidente.
Já a Tagarela criticou a omissão da Mafiosa, enquanto a Pintada repudiou o ato e reforçou o combate a essas práticas.
Outro lado
O ex-presidente da Mafiosa foi procurado pelo Portal 6, mas não retornou até o fechamento desta publicação.
Em nota à reportagem, a UFG informou que não houve formalização de denúncia até o momento e afirmou não compactuar com práticas discriminatórias. Confira na íntegra:
A Universidade Federal de Goiás (UFG) comunica que, até o momento, não houve formalização de denúncia na Ouvidoria e ressalta que não compactua com nenhuma postura discriminatória.
Reiteramos que o canal de recebimento de denúncias na Ouvidoria da UFG é a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR (acessível pelo link falabr.cgu.gov.br). A plataforma garante o anonimato do denunciante, o acompanhamento das respostas institucionais e o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação.
Secretaria de Comunicação da UFG
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