Cidade fica de luto após empresário morrer afogado tentando salvar crianças no Rio Araguaia

Na tarde deste sábado (23), ocorreu o velório do empresário Weberson Gomes, de 35 anos, que morreu afogado tentando salvar duas crianças, de 09 e 10 anos, após um deslizamento próximo à Praia do Cavalo no Rio Araguaia, em Aruanã.

A família da vítima é natural de Itaberaí, na região Centro-Oeste de Goiás. Devido a importância dele para a cidade, a população ficou de luto pela morte do jovem e a Prefeitura do município lamentou o acontecido através de nota.

“Com pesar recebemos a notícia do falecimento do Weberson Gomes, na tarde de sexta-feira (22). A Prefeitura de Itaberaí deixa as mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda”, escreveu.

O irmão do empresário, Wemerson Faria Gomes, que também estava no local, contou que foi ato heroico, pois mesmo sem saber nadar Weberson tentou salvar às crianças e, após conseguir, acabou se afogando.

“Estavam todos sentados e o barranco cedeu. Ele e mais duas meninas caíram. Ele pulou na frente, empurrou as crianças para a mãe e para o pai para salvá-las. Uma pessoa muito boa, deixou um legado, não tinha uma encrenca com ninguém”, afirmou.

Além disso, ele informa que junto com três amigos tentaram ajudar o irmão, mas não tiveram sucesso. O corpo do jovem, que não deixa filhos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros às 15h30 do mesmo dia.