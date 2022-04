Conheça o superalimento que ajuda a proteger o coração e pode prevenir o câncer

Graças ao incontável poder antioxidante e a riqueza de nutrientes, existe um superalimento capaz de proteger o coração, previnir o câncer e auxiliar em uma outra série de especificidades no organismo.

Acredite: o superalimento é nada mais e nada menos que o tradicional mamão, acessível em todas as frutarias e de baixo custo, capaz de melhorar sua saúde em diversos campos.

Com variedade de cores, tamanhos e formatos, o mamão é recheado de vitaminas – A, C e E – e foi pontuado pelos cientistas como um alimento eficaz na proteção do coração contra diversas doenças cardíacas .

Isso acontece devido aos antioxidantes possuírem a capacidade de impedir a oxidação do colesterol e, assim, barrar a ação de bloqueio das artérias.

Além disso, é um alimento natural rico em fibras. Ou seja, incluir o mamão no cardápio significa manter a saúde e bom funcionamento do sistema digestivo saudável.

Um dos benefícios do superalimento que ainda estão sob investigação científica é a capacidade de um determinado composto, chamado licopeno, que também está presente no tomate, de prevenir o câncer de próstata , mas os estudos ainda são preliminares.

Por um outro lado, os antioxidantes também podem, seguramente, agir como um reforço para o sistema imunológico.

Portanto, comer mamão regularmente ajuda a prevenir infecções bacterianas ou doenças recorrentes, como resfriados e gripes.

Modos de usar

Uma outra boa vantagem do mamão é que ele pode ser bastante versátil na hora de preparar as receitas.

Smoothies, vitaminas, molhos acompanhantes em comidas salgadas e a própria fruta acompanhada de iogurtes naturais, granolas e outros cereais são algumas das boas opções para comer o mamão de forma saudável.

Além do mais, é possível aproveitar os benefícios do alimento de uma forma mais calórica, como em sobremesas regadas de açúcar.

Mas atenção, se você lida com problemas de saúde, como diabetes, obesidade e outras patologias, não opte por acrescentar açúcar nas refeições.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!