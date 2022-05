6 jogadores de futebol mais ricos do mundo; veja a lista

O futebol há muito tempo deixou de ser apenas um esporte, se tornando um modelo de negócio extremamente lucrativo. Ano após ano as receitas dos clubes aumentam e, por consequência, o salário e patrimônio dos atletas acompanham esse crescimento.

E você sabe quais são os atletas mais ricos do mundo em atividade? Com o propósito de responder a este questionamento, preparamos uma lista com o patrimônio dos boleiros.

6 jogadores de futebol mais ricos do mundo

1. Faiq Bolkiah (R$ 111 bilhões)

É provável que você nunca tenha ouvido falar de Faiq Bolkiah. Aos 23 anos, ele é um mero desconhecido do mundo da bola, entretanto é dono da maior fortuna entre os jogadores de futebol.

Como esperado, Bolkiah não acumulou essa quantia pelo que desempenha dentro de campo. Os bilhões são provenientes da fortuna do tio Hassanal Bolkiah, que desde 1968 é o sultão do Brunei, pequeno país localizado na Ásia e rico em reservas de petróleo e gás natural.

2. Cristiano Ronaldo (R$ 2,5 bilhões)

O primeiro atleta que aparece na nossa relação como resultado das atuações em campo é o português Cristiano Ronaldo. Durante toda a carreira ele acumulou uma fortuna estimada em R$ 2,5 bilhões.

Logo após a transferência para o Manchester United, da Inglaterra, CR7 se tornou o atleta mais bem pago do mundo, com cerca de R$ 391 milhões por ano apenas em salários.

3. Lionel Messi (R$ 2,2 bilhões)

Atual Melhor do Mundo, Lionel Messi está em terceiro lugar entre os atletas mais ricos do mundo, com um patrimônio estimado de R$ 2,2 bilhões.

Sendo assim, apenas em salários, o atleta do Paris Saint Germain e da Seleção Argentina irá receber cerca de R$ 419 milhões anualmente.

4. Zlatan Ibrahimovic (R$ 1,1 bilhão)

Outro atacante que figura na lista é o sueco Zlatan Ibrahimovic. Aos 40 anos, ele já defendeu grandes clubes do futebol mundial como Barcelona (ESP), Inter de Milão (ITA), Manchester United (ING), entre outros.

Em atividade desde 1999, “Ibra” acumulou nesse meio tempo um patrimônio de R$ 1,1 bilhão. Atualmente no Milan (ITA), o jogador recebe R$ 39 milhões por temporada.

5. Neymar (R$ 1 bilhão)

Primeiro e único brasileiro na lista, Neymar é o mais jovem da lista. Aos 29 anos, o astro do PSG e da Seleção Brasileira acumula um patrimônio de R$ 1 bilhão. No entanto, o patrimônio pode aumentar nos próximos anos.

De maneira idêntica ao companheiro Lionel Messi, Neymar recebe R$ 419 milhões em salários por temporada.

6. Gareth Bale (R$ 700 milhões)

Há alguns anos, Gareth Bale foi a maior transferência da história do futebol mundial quando trocou o Tottenham pelo Real Madrid por 100 milhões de euros.

Por outro lado, apesar do investimento, ele não conseguiu repetir as boas atuações dos tempos em que atuava na Inglaterra. Entretanto, durante a carreira, acumulou um patrimônio de R$ 700 milhões.

