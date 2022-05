Próxima a Alto Paraíso, Catarata dos Couros é atração que vem ganhando espaço no turismo em Goiás

A Catarata dos Couros é um destino turístico ainda não tão famoso em Goiás, mas que tem tudo para se tornar figurinha carimbada na rota dos aventureiros e viajantes.

Localizada na região da Chapada dos Veadeiros, no Norte do estado, a queda d’água fica a 53 km de Alto Paraíso. Para chegar até lá, o visitante tem que cruzar uma curta trilha de 6 km (ida e volta).

A rota é indicada para aqueles que querem fugir dos transtornos dos centros urbanos. A catarata conta com diversos pontos para banho, com um complexo de cachoeiras e poços, além de belas paisagens para tirar fotos.

A boa notícia para os turistas é que não há taxa de cobrança para visitar o local, mas existe um valor para se usar o estacionamento.

Durante a caminhada, a Cachoeira da Muralha e a Cachoeira Almécegas 1000 são duas das principais atrações para se fazer uma visita e se refrescar.

Quem for até o final da trilha será recompensado com uma bela vista, no mirante para o vale formado pelo Rio dos Couros.

Apesar de um guia não ser obrigatório, é recomendado para quem não tem costume de fazer trilhas ou visitar cachoeiras.

Na época de chuvas, o poço da Almécegas 1000 pode formar redemoinhos que puxam tudo para o fundo, o que pode ocasionar afogamentos. É importante se atentar a isso!

Apesar de não ter restaurantes ao longo da trilha, diversos quiosques e vendas oferecem lanches para os visitantes que não trouxeram a própria comida. Eles ficam disponíveis em um estacionamento próximo à Cachoeira da Muralha.

Sabendo de tudo isso, agora é só marcar uma data, levar protetor solar, repelente de insetos e se divertir explorando as inúmeras opções para banhos refrescantes na Catarata dos Couros.