Jovem é esfaqueada até a morte após não aceitar ter relação com assaltante

Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada até a morte em Planaltina de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal, após ter recusado ter relações sexuais com o assaltante.

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (14). Por volta das 05h30, Emily Rodrigues dos Santos estava voltando de uma praça com a irmã, de 16 anos, quando o suspeito abordou as vítimas.

Enquanto roubava as meninas, o homem teria sugerido que, caso elas tivessem relações sexuais com ele, teriam os pertences devolvidos.

No entanto, as garotas se recusaram e Emily teria tido uma crise de pânico. Foi quando o criminoso começou a esfaquear as jovens, sendo que a adolescente conseguiu fugir do local e pedir ajuda, mesmo ferida.

Ela foi socorrida e está internada com quadro estável no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). No entanto, a mais velha não teve a mesma sorte, morrendo no local. Emily deixa um filho de dois anos.

O autor do crime ainda não foi identificado e está foragido.