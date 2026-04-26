Vídeo mostra cenário de destruição na antiga sede do Madalena Gastrobar, em Goiânia

Imagem do local em processo de demolição chamou atenção nas redes; estrutura deve dar lugar a novo empreendimento imobiliário

Ícaro Gonçalves - 26 de abril de 2026

Imagens mostram a estrutura em processo de demolição (Imagens: Captura de tela/Instagram/Thayne Ribeiro e Captura de tela/Instagram/Madalena Gastrobar)

A antiga sede do Madalena Gastrobar, palco de encontros memoráveis, alta gastronomia e brindes no coração do Setor Marista, hoje já se encontra quase irreconhecível em meio a entulhos e paredes derrubadas.

Um vídeo que viralizou no Instagram na última quinta-feira (23) mostra o atual cenário do local, que fica na esquina das ruas 137 e 147, com avançado estágio de demolição.

“Gente do céu, o que aconteceu com o Madalena?”, diz a mulher ao filmar a parte da estrutura que ainda não foi derrubada. O vídeo já ultrapassou mais de 240 mil visualizações, despertando saudosismo nos comentários.

Conforme noticiado pelo Portal 6, o encerramento das atividades do Madalena no endereço não foi uma escolha dos sócios, mas uma imposição contratual.

O empresário José Henrique Queiroz, um dos nomes à frente do negócio, disse, em vídeo, ter sido surpreendido pela venda do imóvel alugado.

Sem comunicação prévia por parte dos proprietários do terreno, a estrutura precisou ser entregue para dar lugar, possivelmente, a um novo empreendimento imobiliário — movimento comum na valorizada região do Marista.

Apesar do rastro de poeira deixado pela demolição, o encerramento da estrutura física não significou a morte da marca.

A gastronomia do restaurante continua em formato delivery. Além disso, informações apontam para uma possível reabertura com nova sede na avenida T-60.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!