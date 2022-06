6 curiosidades sobre o Corinthians que todo torcedor deveria saber

Fundado em 1º de setembro de 1910, o Sport Club Corinthians Paulista é um dos maiores clubes do Brasil. Em meio a história centenária que possui, a equipe acumula algumas curiosidades que nem todos os torcedores conhecem.

Com a finalidade de ajudar o torcedor do timão, preparamos uma lista com seis curiosidades que todos devem saber. Sabia de todas?

6 curiosidades sobre o Corinthians que todo torcedor deve saber

1. Nome em homenagem a outro time

O nome é em homenagem ao Corinthian FC, da Inglaterra. O clube excursionou pelo Brasil em agosto de 1910. Como resultado, em 1º de setembro do mesmo ano, surgiu o Sport Club Corinthians Paulista.

2. Mascote surgiu após publicação em jornal

O Mosqueteiro é o mascote oficial do Corinthians e surgiu após uma crônica no jornal A Gazeta Esportiva. Por conta da garra demonstrada contra o Barracas, da Argentina, o texto comparou os atletas aos Três Mosqueteiros.

3. Hino embalou conquista de título

O hino do Corinthians foi composto em 1953, pelo radialista e compositor Lauro D’Avila. Entretanto, a canção só foi adotada de maneira oficial no ano seguinte, quando a torcida começou a cantar nas arquibancadas para comemorar o título paulista de 1954.

4. Técnico que mais comandou a equipe

Oswaldo Brandão foi o técnico que mais comandou o Corinthians na história. Em cinco passagens pelo clube paulista, Brandão esteve a beira do campo em 435 oportunidades. Em seguida está Tite, o atual técnico da Seleção Brasileira foi técnico em 378 jogos.

5. Atleta que mais vezes entrou em campo com a camisa do Corinthians

Wladimir foi o jogador que mais vestiu a camisa do alvinegro. Em 16 temporadas no timão, o defensor entrou em campo 805 vezes. A título de comparação, Luizinho, segundo colocado na lista, tem “apenas” 604 jogos.

6. Jogadores que conquistaram a Copa do Mundo

Na conquista do pentacampeonato pelo Brasil, em 2002, havia três representantes do Corinthians na seleção: Dida, Vampeta e Ricardinho.

Esta foi a conquista em que o timão mais mandou representantes. Em 1970 eram dois: Rivelino e Ado. Enquanto em 1994, o único jogador da equipe era o atacante Viola.

