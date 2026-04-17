Hábito milenar: beber água quente ao acordar ajuda na digestão e traz benefícios para a saúde, medicina oriental

Prática comum em tradições orientais voltou a chamar atenção ao ser associada a melhora da digestão e sensação de bem-estar logo cedo

Layne Brito - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Beber água quente logo ao acordar é um costume antigo em diferentes tradições orientais e voltou a ganhar espaço entre pessoas que buscam incorporar hábitos simples à rotina.

Embora pareça um gesto simples, muitas pessoas veem a prática como aliada do bem-estar, por ajudar a preparar o organismo para começar o dia de forma mais leve e equilibrada.

A associação com a digestão é uma das razões que mais despertam curiosidade.

Para adeptos da medicina oriental, consumir água morna ou quente nas primeiras horas da manhã ajuda o corpo a “despertar” com mais suavidade, favorecendo processos naturais do organismo.

Além disso, muitas pessoas relacionam o hábito à hidratação, ao conforto digestivo e à sensação de relaxamento. Por isso, ele atravessa gerações e agora reaparece com força nas novas rotinas de autocuidado.

Costume antigo voltou a ganhar força entre adeptos do bem-estar

Muitos saberes tradicionais da medicina oriental associam a prática de beber água quente pela manhã ao equilíbrio do corpo, valorizando pequenas ações no dia a dia.

Nesse contexto, essas tradições consideram a temperatura da água um detalhe importante, já que indicam evitar líquidos muito gelados logo ao despertar.

Quem adota esse hábito costuma relatar sensação de conforto abdominal, leveza e maior disposição para iniciar a manhã.

Por isso, muitas pessoas passaram a incorporar o hábito não apenas como um costume cultural, mas também como parte de uma rotina voltada ao cuidado mais natural com o corpo.

Relação com a digestão chama atenção

Um dos pontos mais mencionados sobre o consumo de água quente ao acordar é a possibilidade de ajudar no processo digestivo.

A ideia é que a bebida, por estar mais quente, proporcione conforto ao estômago e ajude no funcionamento do organismo ao longo do dia.

Além da digestão, o hábito também costuma ser associado à hidratação matinal e ao bem-estar geral.

Ainda assim, as pessoas não devem tratá-lo como solução milagrosa nem substituir cuidados médicos, alimentação equilibrada e acompanhamento profissional em queixas persistentes.

O valor da prática está mais no apoio a uma rotina saudável do que em promessas imediatas.

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