Caseiro e delicioso: aprenda a fazer leite condensado em casa

Leite condensado é um dos itens cruciais dentro de qualquer preparação mais adocicada. Pode reparar: a grande maioria das sobremesas levam esse ingrediente.

Mas, sem exageros, essa espécie de leite é deliciosa e muito prática, porque consegue dar textura, sabor e ser a base em inúmeras receitas.

Por exemplo em pudins, bolos, sorvetes, coberturas e afins.

Ok, mas já chegou um momento em que você tem todos os ingredientes necessários para fazer aquele doce, exceto o leite condensado?

Nessas horas, o desespero bate e a preguiça de voltar ao mercado também. Por isso, fique aliviado: os seus problemas acabaram!

Aprenda a fazer leite condensado em casa:

Você vai precisar de:

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar cristal

1 litro de leite

Modo de preparo:

Primeiro, leve o açúcar cristal com o leite ao fogo médio e misture até o açúcar derreter.

Assim, mantenha no fogo, mexendo de vez em quando, até encorpar e ficar com cor de caramelo claro (uns 35 minutos).

Por último, transfira para a tigela da batedeira e bata bem até esfriar (uns 15 minutos) e voilá!

Dica: Para saber o ponto correto do leite condensado, deixe um pires no freezer por 1 hora. Coloque uma gota do leite condensado no pires gelado e incline-o. Se escorrer lentamente, está pronto.

