Apesar de ser uma sobremesa bastante tradicional nos lares brasileiros, os indícios apontam que o pudim nasceu em Portugal. Mas independente de suas origens, o pudim caiu no gosto do nosso povo, possuindo diversos sabores e formas de fazer. Hoje, saindo do convencional, vamos te apresentar uma Receita de Pudim sem Leite Condensado!

Receita de Pudim sem Leite Condensado para fazer em casa quando a fome bater:

Você vai precisar de:

1 litro de leite

6 colheres (sopa) cheia de açúcar

6 ovos inteiros ( peneire as gemas para não ficar com cheiro forte de ovo)

Modo de preparo:

Primeiro, bata todos os ingredientes no liquidificador. Depois, coloque em uma forma caramelizada e leve ao forno alto, preaquecido em banho-maria até que espetando um palito o mesmo saia limpo.

Lembre-se: a água do banho-maria já deve estar quente, assim o cozimento será mais rápido.

Por fim, deixe esfriar completamente para desenformar.

Dica: Se fizer um dia antes de servir, fica muito mais gostoso e parecido com o pudim de leite condensado!

