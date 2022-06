Ex-prefeito de cidade goiana gastou demais com gasolina e se justificou com dados falsos, diz polícia

Um ex-prefeito de Faina, cidade localizada a cerca de 208 km de Goiânia, e um ex-secretário municipal de Administração e Obras da mesma cidade foram indiciados pela Polícia Civil por crimes contra a administração pública.

Segundo as investigações, houve um expressivo aumento das despesas com combustíveis no período da gestão do investigado.

O sistema de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) também apontou que havia dados falsos inseridos pela prefeitura em relação aos gastos com abastecimento de veículos.

Havia informações de automóveis públicos que já deixaram de ser usados, além de outros que foram até vendidos em leilões.

Os investigados podem responder pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação e emprego indevido de verbas públicas. Se condenados, a pena pode chegar a até 15 anos de reclusão.

Agora, o inquérito do caso foi entregue para o Poder Judiciário.