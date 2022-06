Prefeitura de Anápolis abre novo edital para contratação de profissionais na saúde

A Prefeitura de Anápolis abriu nesta quinta-feira (30), o credenciamento da para contratação de médicos nas categorias de clínica geral e família e comunidade, auxiliares de saúde bucal, técnicos de enfermagem e psicólogos.

As vagas são para atender as necessidades das 43 unidades de saúde do município e também os dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) na Jaiara e Maracanã. De acordo com a administração municipal, a seleção ficará aberta até que a demanda seja completada.

Os interessados devem comparecer a Secretaria de Saúde, localizada na Rua Roberto Mange que fica no setor Vila Santana, com todos os documentos listados no edital.

Os papéis devem ser entregues na unidade de Diretoria de Atenção Básica, que fica no quarto andar do prédio. A unidade estará recebendo os candidatos de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 11h e das 14h às 16h.

O processo será feito em apenas uma fase, que será a análise documental de caráter eliminatório. Os resultados serão publicados no site da Prefeitura de Anápolis e no Diário Oficial da cidade.