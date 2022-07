3 signos que não conseguem ficar somente com uma pessoa e acabam traindo

Existem alguns signos que não são nenhum pouco aptos a terem um relacionamento sério com uma pessoa só. Eles possuem a necessidade de conhecer outras bocas.

E há algumas explicações para isso: seja por detestar rotinas, adorar conhecer o novo, se meter em ‘aventuras perigosas’. Seja por não confiar nunca no parceiro e preferir trair antes de ser traído, esses signos são danados.

É bom estar com os olhos bem abertos para não se pegar chorando com os sertanejos da ‘sofrência’ após descobrir todos os chifres que o parceiro te colocou. Confira as casas mais infiéis do zodíaco!

3 signos que não conseguem ficar somente com uma pessoa e acaba traindo:

1. Gêmeos

Os geminianos são costumeiramente inconstantes. Eles não possuem o hábito de começar um relacionamento sério e fechado com uma pessoa porque já se conhecem e sabem o quanto isso seria um tédio.

Eles amam festas, adoram estar rodeados de amigos, tendo longas conversas, rindo bastante e se divertindo.

Essa vida de casado, deitados com netflix realmente não é o maior plano de geminiano e, caso ele entre num relacionamento em que se veja preso, a primeira atitude de desespero dele será a traição.

2. Libra

O libriano é completamente indeciso. Às vezes, ele acha que está apaixonado e às vezes, tudo o que ele mais deseja é continuar solteiro, levando a tranquila vida de ‘pegador’.

Caso entre em um relacionamento que tenha muitas cobranças, exigências em decisões e sufoco, ele provavelmente surtará, dará chás de sumiço e claro, se não terminar antes, ele poderá trair sim a sua parceira.

3. Aquário

Não muito diferente dos demais, o aquariano necessita do espaço livre para sobreviver em paz consigo mesmo. Parceiras carentes, que sufocam ele pedindo por atenção demais, o deixam estressadíssimo.

O aquariano é leve, gosta de deixar a vida o levar e, muito provavelmente, se houver uma oportunidade de aventura que o atice, ele nem pensará duas vezes em mergulhar fundo.

