Ter dificuldade de fechar ciclos é uma coisa bastante comum, mas existem alguns signos que querendo ou não acabam dando mais uma chance para o ex por serem excelentes em se manterem presos no passado.

Os nativos destas casas que listaremos são pessoas que possuem muita dificuldade em abandonar ciclos e começar uma nova história. Aliás, eles odeiam aventuras e inseguranças.

Diante disso, optam por permanecer em um local onde já conhecem as qualidades e todos os defeitos, tolerando as diferenças, ao invés de ir buscar por algo incerto, mas possivelmente melhor.

Confira os 3 signos que querendo ou não acabam dando mais uma chance para o ex:

1. Touro

A fama dos taurinos de serem péssimos em fechar ciclos muita gente já conhece. Eles realmente preferem tentar até a última oportunidade com quem já confiam.

O signo de touro preza muito por relações duradouras, ou seja, recomeços são os grandes pesadelos deles, que possuem grandes dificuldades de confiar em alguém.

Possivelmente, eles insistirão em um recomeço mais bem arquitetado com o ex. E pode ser que dê muito certo ou seja um verdadeiro fiasco

2. Virgem

O virgiano também é uma pessoa com muita dificuldade de confiar em alguém.

Ou seja, caso haja um ex confiável, que tenha partido apenas por desgastes e briguinhas, ele prefere tentar a sorte com o mesmo do que recomeçar com outra pessoa.

Assim como touro, virgem também é regido pelo elemento terra. Com isso, eles costumam ser extremamente pés no chão e cuidadosos com as relações construídas.

3. Libra

Os librianos estão em constante busca pelo equilibrio e fechar ciclos não faz parte das decisões desse signo. São pessoas excelentes em deixar pontas soltas para que possam retornar depois.

Indecisos entre a vida de farra e o recanto protetor do ex, eles costumam levar as duas vidas divididas. É muito complicado entender a cabeça do libriano.

A dica é não se manter refém de alguém ‘meio termo’ e completamente indeciso.

