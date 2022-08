No Dia do Estudante, UniEVANGÉLICA oferece aos alunos de EAD isenção nas matrículas

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está oferecendo, no Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto, isenção nas matrículas e 50% de desconto nas mensalidades aos alunos de Educação à Distância (EAD). A instituição recebeu nota 5 no Ministério da Educação em avaliação recente de credenciamento realizada.

A iniciativa aproxima os alunos do sonho de cursar ensino superior de qualidade. As aulas, que dão acesso a diversos cursos, como Administração, Ciências Contábeis e Jornalismo, estão com as inscrições abertas no site da instituição.

A oferta, válida até a próxima segunda-feira (15 de julho) e direcionada apenas para cursos de graduação EAD, é destinada ainda aos polos da instituição que oferecem este tipo de ensino.

São eles: Polos Anápolis – Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA e Faculdade Evangélica Raízes; Polo Brasília: Faculdade Teológica Batista de Brasília – FTBB; Polo Ceres: Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA; Polo Goianésia – Faculdade Evangélica de Goianésia; Polo Jaraguá – Faculdade Evangélica de Jaraguá; Polo Rubiataba – Faculdade Evangélica de Rubiataba; Polo Senador Canedo – Faculdade Evangélica de Senador Canedo.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp https://wa.me/message/HZWH3I4LX6EPN1

Universidade Evangélica de Goiás

Recentemente, a UniEVANGÉLICA recebeu o título de universidade, o que coloca a instituição entre as melhores do país. Além disso, ano após ano, os índices da Uni não param de crescer. Dentre as principais vantagens em estudar em uma universidade, estão o acesso a pesquisas, professores com mestrado e doutorado, laboratórios e estrutura comparadas ao que é oferecido nas melhores IESs do país e ainda o benefício de estudar em uma mantida da Associação Educativa Evangélica.

O resultado do Conceito Institucional divulgado em 2020 pelo Ministério da Educação confirmou que a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior (IESs) do Estado de Goiás e do Brasil. Com nota 5 nesse indicador, a UniEVANGÉLICA reuniu condições para se transformar em universidade em 2021, o que ocorreu em cerimônia com presença do ministro da educação, Milton Ribeiro.

A instituição melhora seu desempenho anualmente. Seu Índice Geral de Cursos (4) coloca a UniEVANGÉLICA entre as 10 melhores IESs do Estado. O foco em modernidade, a aplicação de novas metodologias e a qualificação do corpo docente, associados a investimentos em pesquisa, ampliação dos cursos oferecidos e contínua melhoria da infraestrutura representam alguns dos motivos que levaram o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA a receber posição de destaque.

O Curso de Medicina também possui conceito 5, de acordo com o Conceito Preliminar de Curso 2019.