Anapolinos lançam e-book gratuito que orienta novos talentos para atuação em cinema

Iniciativa busca democratizar o acesso ao audiovisual e fortalecer a formação de atores e atrizes em início de carreira

Damara Dantas - 17 de abril de 2026

O guia de cinema nasce a partir das experiências práticas da 3ª edição do projeto OFICine. (Foto: Divulgação)

A cena cultural de Anápolis ganha um novo reforço com o lançamento do e-book “Entre Corpo e Cena: pequeno guia para atuação em cinema”, uma iniciativa que une formação, acesso e incentivo ao audiovisual.

Desenvolvido pelos artistas anapolinos Xandra El Afiouni, Ilmara Damasceno e Daniel Sena, o material foi publicado pela Velejo Filmes em parceria com a Flor de Pequi Produções Artísticas, e tem como proposta orientar atores e atrizes que desejam dar os primeiros passos no universo do cinema.

O guia nasce a partir das experiências práticas da 3ª edição do projeto OFICine, iniciativa contemplada pelo Edital de Formação Cultural nº 02/2024. A ação conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Governo de Goiás e do Ministério da Cultura.

Mais do que um material técnico, o e-book propõe uma abordagem sensível e contemporânea da atuação para câmera. Dividido em três partes, o conteúdo percorre desde exercícios de respiração até a construção da relação do ator com a lente, explorando nuances importantes da linguagem audiovisual.

Segundo Xandra El Afiouni, uma das responsáveis pelo projeto, grande parte da metodologia aplicada tem origem em uma imersão com a atriz e preparadora de elenco Ana Kfouri. “Trabalhamos uma perspectiva não dicotômica e anti-hegemônica da relação com o corpo, ampliando as possibilidades de atuação”, destaca.

Inicialmente, o material será disponibilizado para alunos da Escola de Teatro de Anápolis (ETA). Em um segundo momento, o conteúdo também será divulgado nas redes sociais do projeto, ampliando o alcance para estudantes de teatro, audiovisual e demais interessados na área.

Formação prática e experiência real de set

O OFICine foi conduzido por três profissionais com ampla atuação artística e pedagógica. Ao longo da formação, 17 alunos participaram de atividades práticas que culminaram na gravação de duas produções audiovisuais, uma cena e um monólogo.

A experiência incluiu vivência completa de set de filmagem, proporcionando aos participantes um contato direto com a dinâmica do audiovisual. As produções finais foram exibidas em sessão presencial, com acessibilidade em Libras, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão.

Acesso gratuito e fortalecimento da cena local

A proposta do e-book é clara: ampliar o acesso à formação artística e fortalecer a produção cultural em Anápolis e região. Ao disponibilizar gratuitamente um material estruturado e baseado em experiências reais, o projeto contribui diretamente para a qualificação de novos talentos.

Os interessados podem acompanhar as novidades e o lançamento oficial do guia pelo Instagram do projeto, no perfil @oficineoficial.