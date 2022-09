Caminhão despeja entulho em chamas em frente ao Central Park, em Anápolis

Um caminhoneiro despejou entulho incendiado no meio da rua, em frente ao Central Park, no Jardim das Nações Unidas, na região Sul de Anápolis.

Um vídeo gravado pelo sistema de videomonitoramento de uma das residências, na Rua D, mostra o momento em que a caçamba joga o entulho, que já pegava fogo.

Neste momento, uma nuvem de fumaça toma conta da rua. Uma pessoa que observava a ação do motorista precisou sair correndo.

Ao Portal 6, uma das testemunhas relatou que o caminhoneiro foi embora depois de despejar o lixo. Moradores se uniram para tentar apagar o fogo com mangueiras.

Segundo um residente da região, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não enviou equipes. Os próprios civis conseguiram evitar que o fogo atingisse a mata do parque.

Depois, o dono do caminhão voltou e tirou a terra do local, mas as ruas e as casas ficaram sujas. O motorista ainda prometeu voltar com um carro-pipa, mas não retornou.

A reportagem procurou a Prefeitura para questionar sobre eventuais multas ao motorista, mas ainda não obteve resposta.