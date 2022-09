Para quem mora nos estado de Goiás enfrentar os últimos dias tem sido difícil, porque (sem exageros) as temperaturas chegaram a até 40º e a umidade do ar também não ajuda muito. Logo, para os goianos lutar contra esse calorão só viajando léguas para chegar às praias ou buscar alternativas para se refrescar como com uma deliciosa Receita de Sorvete de Chocolate no Liquidificador.

E como não somos bobos nem nada, vamos te ajudar nessa preparação rápida e que vai te quebrar um galho gigante.

Veja!

Receita de Sorvete de Chocolate no Liquidificador para fazer em casa no calor:

Você vai precisar de:

1 lata condensado

1 lata de creme de leite

15 colheres de nescau (se quiser coloque menos)

2 gemas

5 colheres de açúcar

1 lata de leite (medida da lata de condensado)

Modo de preparo:

Acredite se quiser, mas essa é a melhor parte, porque, afinal, basta colocar tudo no liquidificador e bater.

Depois disso, despeje a mistura em uma travessa e leve ao congelador durante 4 horas, e voilá! Tá pronto o sorvetinho!

Vale destacar que caso você queira mudar o sabor basta brincar com a receita. Por exemplo, dá para acrescentar nozes, pedaços de chocolate, frutas e por aí vai. Aproveite!

