Homem destrói o órgão do atual da ex para que os dois nunca mais se relacionem

Um homem decidiu se vingar do atual namorado da ex-esposa dele da pior forma possível, atirando no órgão genital e o deixando muito lesionado.

Segundo as autoridades que estão investigando o caso, o ex estaria bebendo em casa com a nova namorada, quando teve um surto e quis ir até a casa do casal.

Lá, ele chegou atirando diretamente nas partes íntimas do outro homem e nem se preocupou em fugir do lugar. A polícia tailandesa foi acionada e o prendeu em flagrante por tentativa de homicídio.

A vítima foi encaminhada ao hospital e precisou ser submetida a uma cirurgia. Após o procedimento, os médicos informaram que, devido aos fortes danos, as funções do órgão foram comprometidas.

A atual parceira dele, e ex do suspeito, explicou que isso não seria uma preocupação e que só quer que tudo termine bem. “Ele é bom para mim. Não me importo se o pênis dele não funcionar mais”, disse.

Já o agressor contou, em defesa, que o tiro foi acidental e que não tinha intenções de o prejudicar.