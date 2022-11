Mãe teme não ser perdoada pelo filho após destruir “tesouro” difícil de encontrar

Uma mãe decidiu lavar a lancheira do filho pequeno e acabou destruindo um ‘tesouro’ que ele havia guardado em um bolso escondido.

A mulher argentina explicou que o garotinho é muito fã de futebol e que estaria colecionando as figurinhas dos jogadores para completar o álbum da Copa do Catar.

O problema foi que ela esqueceu de verificar o pequeno bolso e bateu na máquina de lavar a lancheira, juntamente das figurinhas, incluindo a ‘lendária’ do Neymar Júnior.

Isso partiu o coração dela, por saber que é algo importante para o menino. “Lavei a lancheira do meu filho com um bolso secreto. Ele tinha a figurinha do Neymar que lhe custou muitas negociações e tantas outras figurinhas. Há momentos de tensão”, disse no post.

Agora, depois que o conteúdo viralizou, outras várias mães deram dicas do que fazer para consertar o erro.

“Resolve-se indo ao Parque Rivadavia ou ao Parque Centenário e comprando as figurinhas, mas não queria estar no teu lugar”, brincou uma.

“Uma vez lavei as calças do meu filho mais velho e o documento estava no bolso, achei que ele nunca me perdoaria, mas perdoou”, contou outra.