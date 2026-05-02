Caminhão-cegonha atinge viaduto e destrói caminhonetes em Goiânia

Com a força do impacto, uma das caminhonetes acabou sendo arremessada e caiu diretamente na pista, ficando danificada

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Acidente com caminhão-cegonha em Goiânia
As caminhonetes posicionadas na parte superior do caminhão foram as mais atingidas. (Foto: Reprodução/@revolucio_narios)

Um acidente impressionante marcou a noite desta sexta-feira (1º) na Avenida Pedro Ludovico, em Goiânia, e chamou a atenção de quem passava pela região.

Um caminhão-cegonha, que transportava várias caminhonetes, colidiu contra a estrutura de um viaduto e deixou um rastro de destruição.

Com a força do impacto, uma das caminhonetes acabou sendo arremessada e caiu diretamente na pista, ficando danificada.

Leia também

As caminhonetes posicionadas na parte superior do caminhão foram as mais atingidas. Elas tiveram as estruturas comprometidas após baterem contra o viaduto, ficando visivelmente destruídas na parte de cima.

Impressionados, populares registraram a cena. “Ave Maria”, comentou um. “Acabou com o teto dos carros”, disse outro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.