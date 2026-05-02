Caminhão-cegonha atinge viaduto e destrói caminhonetes em Goiânia

Com a força do impacto, uma das caminhonetes acabou sendo arremessada e caiu diretamente na pista, ficando danificada

Isabella Valverde - 02 de maio de 2026

As caminhonetes posicionadas na parte superior do caminhão foram as mais atingidas. (Foto: Reprodução/@revolucio_narios)

Um acidente impressionante marcou a noite desta sexta-feira (1º) na Avenida Pedro Ludovico, em Goiânia, e chamou a atenção de quem passava pela região.

Um caminhão-cegonha, que transportava várias caminhonetes, colidiu contra a estrutura de um viaduto e deixou um rastro de destruição.

Com a força do impacto, uma das caminhonetes acabou sendo arremessada e caiu diretamente na pista, ficando danificada.

As caminhonetes posicionadas na parte superior do caminhão foram as mais atingidas. Elas tiveram as estruturas comprometidas após baterem contra o viaduto, ficando visivelmente destruídas na parte de cima.

Impressionados, populares registraram a cena. “Ave Maria”, comentou um. “Acabou com o teto dos carros”, disse outro.

Um acidente impressionante marcou a noite desta sexta-feira (1º) na Avenida Pedro Ludovico, em Goiânia, e chamou a atenção de quem passava pela região. Um caminhão-cegonha, que transportava várias caminhonetes, colidiu contra a estrutura de um viaduto e deixou um rastro de… pic.twitter.com/P91pU3hU1Z — Portal 6 (@portal6noticias) May 2, 2026

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