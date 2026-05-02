As duas cores mais usadas por pessoas bem-sucedidas, segundo a psicologia

Escolher certas cores no visual pode influenciar a forma como alguém é percebido em reuniões, entrevistas e decisões profissionais

Layne Brito - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik/ArthurHidden)

Antes mesmo de uma pessoa falar em uma reunião, entrevista ou apresentação importante, alguns sinais já começam a ser percebidos por quem está ao redor. A postura, o tom de voz, o cuidado com os detalhes e até a escolha da roupa podem transmitir mensagens silenciosas.

No ambiente profissional, essa primeira impressão costuma pesar mais do que muita gente imagina.

Por isso, algumas pessoas escolhem o visual de forma estratégica, buscando passar confiança, segurança e equilíbrio sem precisar exagerar.

Dentro desse contexto, a psicologia das cores observa como determinados tons podem influenciar percepções e despertar associações específicas.

Embora nenhuma cor defina o sucesso de alguém, algumas aparecem com frequência quando a intenção é transmitir autoridade, estabilidade e presença.

As cores associadas à imagem de sucesso

Entre os tons mais ligados a pessoas bem-sucedidas estão o azul profundo e o vermelho vinho.

Ambos costumam aparecer em roupas, acessórios e ambientes profissionais justamente por carregarem mensagens visuais fortes.

O azul profundo é frequentemente associado à confiança, estabilidade e inteligência emocional.

Por isso, costuma ser uma escolha comum em reuniões, entrevistas de emprego, apresentações e situações que pedem credibilidade.

Já o vermelho vinho transmite presença, sofisticação e poder de decisão, mas sem o impacto agressivo de tons muito vibrantes.

É uma cor que pode sugerir segurança, maturidade e força.

Por que essas cores chamam atenção

A escolha dessas tonalidades não significa apenas gosto pessoal.

Em muitos casos, ela revela uma tentativa de comunicar algo antes mesmo da fala.

Pessoas que optam por cores mais sóbrias e marcantes tendem a buscar uma imagem mais controlada, profissional e segura.

No caso do azul, a mensagem é de equilíbrio. No vermelho vinho, a percepção costuma estar ligada à firmeza e destaque.

Cores não definem sucesso

Apesar das associações, é importante lembrar que roupa nenhuma garante prestígio, liderança ou bons resultados.

O sucesso depende de comportamento, preparo, experiência e decisões tomadas ao longo do tempo.

Ainda assim, a cor escolhida pode reforçar a imagem que a pessoa deseja transmitir.

Em situações profissionais, pequenos detalhes visuais ajudam a construir percepção e, por isso, azul profundo e vermelho vinho seguem entre as opções mais usadas por quem quer passar confiança e autoridade.

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