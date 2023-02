Calorão estaciona nesta terça-feira (21) em Goiás: saiba as cidades mais quentes

Após semanas de fortes chuvas e clima mais ameno em Goiás, o calorão que predomina nos últimos dias dá sinais de que veio para ficar. Para esta terça-feira (21), a previsão é os municípios goianos celebrem o feriado de Carnaval com os termômetros nas alturas.

O calor chega com força principalmente para as cidades da região Oeste e Norte do estado, onde poderão ser registrados 33°C. O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que destaca o risco de “tempestades de verão” justamente pela combinação de umidade e temperaturas altas.

Na divisa com o Tocantins, Porangatu deve ser a mais atingida pelo calorão. Na cidade, a máxima pode chegar a 32°C. Um dos principais destinos turísticos de Goiás, Aruanã também deve sofrer com a onda de calor. Banhado pelo Rio Araguaia, o município tem máxima prevista de 31° C para esta terça.

Por outro lado, Anápolis pode apresentar temperatura abaixo da média de 29°C prevista para Goiás. Ao longo do feriado, os anapolinos podem devem passar o Carnaval com máxima de 27°C e variação de sol a nebulosidade, e previsão de 9mm de chuvas.

O último boletim meteorológico indica, ainda, que o estado segue em risco potencial de chuvas localizadas em formato de tempestades em várias localidades. Em volume de água, o destaque para o Sudoeste goiano, que pode receber 35mm de precipitações.