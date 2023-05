UFG lança edital de bolsas e programas estudantis para auxiliar estudantes; confira

Para grande parte dos estudantes, administrar a vida financeira com os estudos é um sério desafio. A boa notícia é que a Universidade Federal de Goiás (UFG) já está com o programa de bolsas e programas de Assistência Estudantil com editais abertos para auxiliar nessa nova fase.

As iniciativas têm o propósito de incentivar a permanência do corpo discente na instituição de ensino, evitando que, por motivos envolvendo finanças, tenham de abandonar o curso. As inscrições vão até o dia 21 de maio.

Para poderem ser contemplados, os estudantes devem cumprir algumas condições básicas, como estar regularmente matriculado e apresentar renda familiar per capita de até 1,5 salários mínimos. Demais requisitos podem ser acessadas através do edital unificado,

Ao todo, são cinco programas que visam diferentes objetivos e públicos, cada um com benefícios e repasses diferentes entre si.

O Programa de Alimentação é realizado de duas formas, uma delas sendo a isenção total do pagamento das refeições (café da manhã, almoço e jantar) nos Restaurantes Universitários (RUs) da UFG e conveniados. Caso não seja possível realizar esta medida, para os alunos elegíveis, poderá ser repassado, de forma mensal, a quantia de R$ 300.

Já o Programa Moradia Estudantil (PME), destinado aos estudantes cujo núcleo familiar não resida na Região Metropolitana de Goiânia. Também é realizado de duas maneiras, a primeira sendo através de um repasse financeiro no valor mensal de R$ 700. Ainda, é possível que o estudante consiga uma vaga na Casa de Estudantes Universitários (CEU).

O Bolsa de Apoio Pedagógico (BAP) tem o intuito de auxiliar o discente com a aquisição de materiais e instrumentos didáticos e pedagógicos, além de demais itens voltados para despesas acadêmicas. O valor repassado é de R$ 500.

Agora, a Bolsa Canguru é voltada para estudantes com filhos que morem na mesma casa, com idade inferior a cinco anos. O repasse é feito de forma mensal repasse financeiro mensal, sendo de R$ 300 para estudantes com um filho; R$ 400 para estudantes com dois filhos e R$ 500 para estudantes com três ou mais filhos.

Por último, o Programa de Instrumental Odontológico (PIOdont)Exclusiva para os estudantes de odontologia, consiste no empréstimo semestral de instrumentais odontológicos.