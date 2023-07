Apesar de estarmos enfrentando várias transições astrais, há alguns signos que estão com tudo e vão terminar julho com quem gosta, tirando a sorte grande no amor.

Com a entrada do Sol em Leão e o início da retrogradação de Vênus, ambos a partir do sábado (22), muitas pessoas podem ficar confusas perante as relações. Porém alguns nativos podem ter as visões de futuro clareadas.

Quem chegar agora e oficializar o romance, ficará por muito tempo. Esse romance poderá enfrentar todo tipo de provação, pois estará blindado.

Isso porque ele terá o início em um período de turbulências. Logo, se em meio ao caos vocês se escolherem, então podem ficar tranquilos quando a maré baixar e vocês se estabilizarem.

Diante disso, confira agora de quem estamos falando e, caso o seu signo esteja nesta lista, prepare o seu coração!

Sorte no amor: os signos que estão com tudo e vão terminar julho com quem gosta

1. Áries

Os arianos poderão se surpreender nos próximos dias. É tempo de reanalisar (quantas vezes for preciso) a quem destinar suas energias. Depois dessa avaliação, vocês estarão preparados para receber um grande amor que chegará para ficar.

Não quer dizer que é alguma novidade. Talvez essa pessoa já se apresentou e tentou se aproximar mais, mas encontrou muitas barreiras. Abra as portas e permita que a felicidade entre para reinar.

A verdade é que o universo está tentando sorrir para os arianos. Eles só precisam aceitar e confiar.

2. Leão

Os leoninos são os maiores surfistas desta onda de sorte que chegará. Com a próxima entrada de Sol na casa leonina, esses nativos poderão se surpreender com a quantidade de coisas boas que os esperam.

Sorte no jogo, no amor, na vida e até mesmo sorte na sorte. É este o lema para os próximos dias. A única contrapartida é: se permitirem mais!

A partir do momento que começarem a se arriscar mais, poderão encontrar o amor que tanto idealizam, confortável, quente e estável. Siga suas intuições!

3. Aquário

Por fim, os aquarianos, opostos complementares de leão, também poderão sentir bastante os efeitos das transições astrais. Um amor muito inesperado vem chegando de forma avassaladora.

Para os nativos, pode soar um pouco assustador no início, mas não recuem. Pode ser um momento incrível para realinhar os sentimentos e viver um cenário incrível.

