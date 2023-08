Alego instala Frente Parlamentar de Combate ao Aborto

Nesta terça-feira (08), foi instalada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) uma Frente Parlamentar de Combate ao Aborto “Pró-Vida”.

Presidida pelo deputado Cairo Salim (PSD), a reunião contou com a participação dos deputados Fred Rodrigues (DC), Issy Quinan (MDB), Talles Barreto (UB), Dra. Zeli (UB), Coronel Adailton (Solidariedade) e apoiadores da pauta.

Conforme o presidente da comissão, a frente tem como objetivo conscientizar a população a respeito dos males que o aborto pode causar.

“A maternidade nada mais é do que uma benção, não só para as mulheres, como para as famílias”, argumentou o parlamentar.

Cairo Salim ainda teria apontado que, segundo um levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2008, cerca de 13% das mortes de mães em todo o mundo foram devido ao aborto inseguro.

“Existe uma tendência mundial progressista de naturalizar o aborto, capitaneada por partidos de esquerda, uma prática que nada mais é que o assassinato de fetos e de bebês”, complementou.

O parlamentar ainda comentou que o Governo Federal, ao invés de tentar legalizar o procedimento, deveria criar políticas públicas para apoiar essas gestantes em dificuldade.

A Frente Parlamentar de Combate ao Aborto é composta pelos deputados subsequentes: Amauri Ribeiro (UB), Amilton Filho (MDB), André do Premium (Avante), Charles Bento (MDB), Coronel Adailton (SD), Dra. Zeli (UB), Fred Rodrigues (DC), Issy Quinan (MDB), Lineu Olimpio (MDB), Ricardo Quirino (Republicanos), Talles Barreto (UB), Veter Martins (Patriota), Wagner Neto (SD) e Wilde Cambão (PSD).