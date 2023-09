De alta da UTI, HUGOL revela como está o cantor Regis Danese

Após sofrer um sério acidente de trânsito, o cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, segue internado em um leito de enfermaria no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Conforme boletim médico publicado neste sábado (02), o estado do artista é estável.

Se recuperando, o músico já respira sem ajuda de aparelhos e se encontra consciente.

Regis está internado desde quarta-feira (30), quando o carro em que dirigia, acompanhado do irmão – Daniel Danese -, se chocou contra um caminhão, em um trecho da BR-153 que passa por Jaraguá, na região Central de Goiás.

O cantor sofreu uma perfuração no intestino, além de fraturas em três costelas, tórax e no punho.

Ele foi atendido por socorristas e precisou passar por uma uma laparotomia seguida de uma enterorrafia – que é a abertura do abdômen e a sutura feita no corte do intestino, respectivamente.

O artista chegou a ser internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas apresentou melhoras e foi transferido para um leito de enfermaria na última quinta-feira (31).