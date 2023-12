Quem está querendo sair do emprego não deve fazer isso

Gabriella Pinheiro - 02 de dezembro de 2023

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Se você está querendo sair do emprego que ocupa de uma vez por toda, é necessário pensar duas vezes antes de tomar a decisão. Isso porque você pode estar correndo o risco de receber menos no seu acerto com a empresa.

Dependendo do contexto e das condições em que você for pedir a sua demissão, você, trabalhador, pode acabar saindo prejudicado de toda a situação.

Portanto, leia até o final, e saiba algumas dessas condições que podem afetar no momento de você pedir o seu acerto.

1. Dia da semana

Você sabia que não são todos os dias os ideias para que você, que está querendo sair do emprego, peça a sua demissão? Pois é.

Caso você peça a sua demissão na sexta-feira, por exemplo, você acabará perdendo o sábado e domingo na sua rescisão. O recomendável é que comunique que está deixando a empresa somente na segunda-feira.

2. Não assine nenhum documento antes

Jamais assine sua rescisão antes de receber a quantia na sua conta. Isso porque existem alguns patrões, que diga-se de passagem são bastante espertos, não pagam o devido valor ou nada dele e ainda afirmam que você assinou o documento.

Judicialmente, ele ainda poderá alegar que te pagou em dinheiro fazendo com que você ‘se vire nos 30’ para conseguir provar que não recebeu a quantia.

3. FGTS

Caso o seu empregador não faça o recolhimento do FGTS, você poderá entrar com uma ação de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Assim evitará perder boa parte dos seus direitos ao comunicar a sua saída e, com o processo, o seu patrão terá que pagar todos os seus direitos como se tivesse te demitido.

4. Se demita após o dia 15

Por fim, se for informar a sua saída da empresa, faça isso depois do dia 15. Assim, você terá direito a receber 1/12 de férias e 1/12 de décimo terceiro sobre esse mês.

