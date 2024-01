Quem tem Air Fryer precisa aprender fazer carne assada desse jeito

Com um simples passo a passo e uma Air Fryer em mãos, é possível conseguir uma carne deliciosa, bem semelhante às peças assadas nos churrascos

Gabriella Licia - 08 de janeiro de 2024

Carne assada na Air Fryer fica deliciosa. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram/ @receiitasdiarias)

Se você faz parte do time de pessoas que adora carne assada, mas evita fazer em casa para não ter que lidar com a bagunça do carvão e da churrasqueira, vai adorar saber essa dica maravilhosa que separamos.

Acontece que, com um simples passo a passo e uma Air Fryer em mãos, é possível conseguir uma carne deliciosa, bem semelhante às peças assadas nos churrascos.

Além de ser mais econômico, cheiroso e limpo, o tempo de espera para se deliciar com esse prato será bem inferior ao tradicional. E aí, ficou curioso e quer entender como realizar o método? É bem simples! Acompanhe o guia de instruções que separamos logo abaixo e nunca mais perca tempo na churrasqueira.

Olha só!

Quem tem Air Fryer precisa aprender fazer carne assada desse jeito:

Para a carne, escolha uma peça de fraldinha ou outra carne de sua preferência e, se possível, opte por alguma que tenha a manta de gordura, pois ela fará toda a diferença.

Em uma vasilha pequena, adicione 02 colheres de manteiga e 05 dentes de alho. Mexa bem até que se torne uma pasta. Passe por toda a carne e adicione sal de parrilla por cima da peça, para que fique totalmente temperada e deliciosa.

O alho dará um charme impecável para a carne.

Agora, basta colocar a 180°C na sua Air Fryer e deixar por 15 minutos com a gordura para cima. Depois disso, vire a peça ao inverso e deixar mais 15 minutos, a 180°C. A carne ficará suculenta, temperada, bem assadinha e impecável.

Uma boa dica para acompanhar é o arroz, vinagrete e a clássica farofa dos churrascos.

Para o vinagrete, será necessário apenas:

03 tomates

01 pepino pequeno (ou pimentão verde)

Cheiro verde

01 cebola

Sal

Corte tudo e misture bem com azeite, vinagre e os temperos de sua preferência.

Já para a farofa, separe:

1 calabresa

Farinha

Cebola

Alho

Sal

Frite a calabresa com alho, cebola e sal, depois adicione a farinha e os demais temperos que quiser.

