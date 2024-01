Mãe de Thais Medeiros atualiza estado da jovem na UTI: “ela é uma guerreira”

Em vídeo, genitora compartilhou um pouco da rotina que tem enfrentado junto da filha nos últimos dias

Samuel Leão - 22 de janeiro de 2024

Thaís Medeiros segue internada. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A jovem Thais Medeiros, que enfrenta complicações na saúde desde que teve uma reação alérgica à pimenta há quase um ano, segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), em Goiânia.

Nas redes sociais, a mãe, Adriana Medeiros, fez vídeos contando como estão os cuidados com a filha que, apesar de seguir internada, tem tido uma evolução e se recupera bem.

“Passando aqui para atualizar sobre a Thais. Para mim não tem sido fácil, ela está na UTI e eu aqui em casa, vou lá e fico a tarde toda com ela, mas a gente fica com o coração pequenininho”, desabafou.

Na tarde deste domingo (21) a jovem teve uma febre, de modo que precisou ser tratada, mas, como já estava internada, a situação foi contida e ela segue estável, sob observação na unidade.

“Apesar disso, ela está bem, com todos os medicamentos guiados, não está com drogas invasivas e nem sob ventilação mecânica, ela está só com 2 litros de oxigênio. Essa semana eu creio que eles mandam ela para o quarto, eles estão só esperando alguns resultados de exames dela”, detalhou a genitora.

“A Thais é uma guerreira, é uma vencedora. No dia ia 17 de fevereiro vai fazer um ano do acidente dela e ela está lá, aguentando, tomando todos os medicamentos dela, são muitos e não é fácil, mas ela é uma lutadora, uma guerreira, é um milagre”, finalizou, emocionada.