Santa Casa de Anápolis divulga boletim e atualiza estado de saúde da Irmã Rita

Religiosa está internada na unidade desde o dia 11 de abril, com um grave caso de infecção urinária

Davi Galvão - 17 de abril de 2026

Irmã Rita Cecília. (Foto: Reprodução)

A ex-diretora da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, Irmã Rita Cecília Coêlho, permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, conforme divulgado em boletim oficial da própria unidade de saúde nesta sexta-feira (17).

A religiosa deu entrada na unidade no último sábado (11) após o diagnóstico de uma infecção urinária severa. De acordo com a atualização médica mais recente, o quadro clínico exige vigilância constante e tratamento intensivo.

A equipe médica utiliza antibioticoterapia para conter o avanço da infecção. Apesar da gravidade, o boletim oficial informa que a paciente respira sem o auxílio de aparelhos.

No entanto, o nível de consciência da religiosa apresenta oscilações, o que mantém a equipe multiprofissional em alerta para monitoramento contínuo.

A Santa Casa reforçou que segue rigorosamente todos os protocolos clínicos necessários para o caso. A instituição destacou ainda que a paciente recebe suporte integral.

“Todas as medidas assistenciais estão sendo adotadas conforme os protocolos clínicos, com acompanhamento integral durante a internação”, registrou a unidade em nota.

Trajetória e devoção

Irmã Rita Cecília é uma das figuras mais influentes da história institucional e religiosa de Anápolis.

Registrada civilmente como Maria da Glória Fernandes Coêlho, ela iniciou sua trajetória na vida religiosa há mais de seis décadas, em 1964.

A freira também é conhecida por ter sido diretora administrativa da unidade e também do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana, à época HUANA) durante anos.

Membro da Congregação das Irmãs Franciscanas de Allegany, ela consolidou a liderança na cidade durante o período em que esteve à frente da diretoria da Santa Casa.

Durante o período de hospitalização, a ex-diretora recebe o apoio de suas companheiras de congregação e dos profissionais do hospital que ela própria geriu.

A unidade de saúde afirmou que a religiosa tem sido acolhida com extremo cuidado por toda a equipe técnica e pelas demais irmãs da fraternidade.

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