Homem esfaqueado em praça de Anápolis não resiste e morre após mais de 40 dias internado
Vítima, identificada como Leonardo Borges Lima, foi atacada na madrugada do dia 05 de março na Praça Lemos
Um homem, de 30 anos, morreu após passar mais de 40 dias internado em decorrência de um esfaqueamento ocorrido em Anápolis.
A vítima, identificada como Leonardo Borges Lima, foi atacada na madrugada do dia 05 de março, por volta das 04h, na Praça Lemos, no Jardim Petrópolis.
Após o crime, Leonardo ainda conseguiu relatar o ocorrido antes de ser socorrido. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dra. Henrique Santillo (Heana), onde permaneceu internado desde então.
Durante o período de internação, o quadro clínico apresentou piora progressiva.
Após ser sedado, Leonardo não voltou a recobrar a consciência e acabou morrendo nesta quinta-feira (16).
Portal 6 apurou que ele estava em situação de rua e teria envolvimento com drogas.
Antes de perder a consciência, ele indicou que o autor das facadas seria um indivíduo conhecido na região. Caberá à Polícia Civil (PC) investigar o caso.
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