Homem esfaqueado em praça de Anápolis não resiste e morre após mais de 40 dias internado

Vítima, identificada como Leonardo Borges Lima, foi atacada na madrugada do dia 05 de março na Praça Lemos

Da Redação - 17 de abril de 2026

Durante o período de internação, o quadro clínico apresentou piora progressiva e a vítima acabou não resistindo. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, morreu após passar mais de 40 dias internado em decorrência de um esfaqueamento ocorrido em Anápolis.

A vítima, identificada como Leonardo Borges Lima, foi atacada na madrugada do dia 05 de março, por volta das 04h, na Praça Lemos, no Jardim Petrópolis.

Após o crime, Leonardo ainda conseguiu relatar o ocorrido antes de ser socorrido. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dra. Henrique Santillo (Heana), onde permaneceu internado desde então.

Durante o período de internação, o quadro clínico apresentou piora progressiva.

Após ser sedado, Leonardo não voltou a recobrar a consciência e acabou morrendo nesta quinta-feira (16).

Portal 6 apurou que ele estava em situação de rua e teria envolvimento com drogas.

Antes de perder a consciência, ele indicou que o autor das facadas seria um indivíduo conhecido na região. Caberá à Polícia Civil (PC) investigar o caso.

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