Assista a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa

Suplente a deputado federal é o primeiro sabatinado do Portal 6

Pedro Hara - 04 de março de 2024

Deputado Federal Márcio Corrêa (MDB). (Foto: Divulgação)

Márcio Corrêa (MDB) abre, nesta segunda-feira (04), o Ciclo de Entrevistas realizado pelo Portal 6 em parceria com os Estúdios Sigma.

Conheça o pré-candidato

Márcio nasceu e cresceu na cidade de Anápolis, onde mora com a esposa, Carla Lima Corrêa, e os dois filhos, Ana Laura e Márcio Filho. Empresário e cirurgião dentista, tem 43 anos, é cristão protestante, filho de servidores públicos e entrou para a política em 2018, quando se filiou ao MDB.

Atualmente, é o presidente do partido no município e participou de duas eleições: em 2020 candidatou-se para prefeito de Anápolis, quando recebeu quase 30 mil votos; e em 2022, para deputado federal, quando recebeu quase 60 mil votos e tornou-se suplente, assumindo o mandato entre agosto e dezembro do ano passado, no período em que o deputado Célio da Silveira ficou licenciado do cargo.

No Congresso, Márcio foi o autor de projetos de lei, como o que exige que concessionárias como a Triunfo Concebra aceitem outras formas de pagamento além do dinheiro vivo. E é o nosso entrevistado de hoje!

ASSISTA