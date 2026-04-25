Saiba quem era homem morto pelo próprio filho na Vila Santa Isabel, em Anápolis
Vítima foi morta com sete golpes de faca, que atingiram as costas, a cabeça e o tórax
Foi identificado como Balmer Edilson Cuchimba, de 45 anos, o homem que teria sido morto pelo próprio filho dentro de casa, na noite desta sexta-feira (24), no bairro Vila Santa Isabel, em Anápolis.
De origem colombiana, ele teria sido visto pelo jovem já sem vida no domicílio. Ao menos, essa foi a versão apresentada pelo suspeito no primeiro momento.
À polícia, o suposto autor, de 19 anos, contou que, por volta das 03h ouviu o pai chegar, mas não se levantou para verificar.
Disse ainda que acordou por volta das 09h e viu o pai deitado na cama, com a porta do quarto aberta, aparentando estar dormindo, sem notar nada fora do comum.
Segundo o jovem, ele saiu para resolver assuntos pessoais e, ao retornar por volta das 15h, encontrou o pai na mesma posição, o que lhe causou estranheza, mas ainda assim não se aproximou.
Já por volta das 19h, afirmou ter achado incomum o fato de a casa estar escura, já que o pai costumava estar acordado nesse horário.
Ao entrar no quarto, ele disse ter percebido que o pai apresentava ferimentos na cabeça.
O rapaz também relatou que a vítima trabalhava com cobranças, consumia bebida alcoólica com frequência e, eventualmente, fazia uso de drogas, além de ter um comportamento considerado difícil.
Com a chegada da perícia, foram iniciadas as análises no local. Após os levantamentos, marcas de calçados encontradas na residência levantaram a suspeita de que o próprio filho seria o autor do crime.
Os peritos concluíram que a vítima foi atingida por sete golpes de faca, que atingiram as costas, a cabeça e o tórax.
Também foram identificadas lesões no braço esquerdo e nas mãos da vítima. Diante dos indícios, o jovem foi encaminhado à delegacia, onde acabou sendo autuado em flagrante por homicídio.
