Motorista de Porsche é transferido para presídio de Tremembé, em SP

Local é conhecido por reunir detentos de casos midiáticos

Folhapress - 11 de maio de 2024

Fernando Sastre de Andrade Filho, apontado como responsável pelo acidente. (Foto: Reprodução/TV Globo)

O empresário e motorista do Porsche, Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, foi transferido na madrugada deste sábado (11) para o presídio de Tremembé, localizado no interior paulista, que é conhecido por reunir detentos de casos midiáticos.

Fernando se entregou às autoridades na segunda (6) e estava preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A defesa do empresário entrou com pedido de habeas corpus, que foi negado por unanimidade pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). Na decisão, a corte determinou que Fernando fosse encaminhado para o presídio de Tremembé.

A transferência para a penitenciária foi um pedido dos advogados de Fernando. A Secretaria da Administração Penitenciária informou, em nota, que ele deu entrada no local à 0h45 deste sábado.

“A defesa de Fernando Sastre aponta que a transferência ao presídio Tremembé 2, foi apenas o cumprimento de determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acolheu pleito desta defesa, para garantir a integridade física e moral de Fernando Sastre”, afirmam, em nota, os advogados do empresário.

Fernando causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52, ao bater na traseira do seu carro no dia 31 de março. De acordo com a perícia, ele estava a 156 km/h, enquanto Ornaldo a 40 km/h.

Na quinta-feira (9), a Justiça de São Paulo condenou o empresário a pagar dois salários mínimos (R$ 2.824) por mês para a família do motorista. A defesa da família de Viana havia pedido pensão no valor de cinco salários mínimos (R$ 7.060), e o Ministério Público de São Paulo defendeu o pagamento de três salários (R$ 4.236).