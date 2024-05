Sobrecoxa de frango na Air Fryer: fazendo assim parece que saiu da churrasqueira

A fritadeira já faz mágica com os alimentos; com esse corte do frango não seria diferente. Deixou tudo ainda mais sensacional!

Magno Oliver - 31 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@fitness_saude_dicas_receitas)

Não tem jeito, a Air Fryer se destacou como uma opção rápida e saudável no preparo de alimentos, incluindo carnes. Ela simplesmente transforma o sabor da comida para melhor.

Entre as inúmeras receitas existentes, a coxa de frango tem se tornado a queridinha entre os internautas que compartilham diariamente várias dicas de preparo com ela.

Assim, descubra agora uma nova receita que está bombando nas redes sociais e deixa a sobrecoxa de frango não apenas gostosa, mas também suculenta.

Sobrecoxa de frango na Air Fryer: fazendo assim parece que saiu da churrasqueira

O perfil no Instagram do @Fitchefinspira viralizou nas redes sociais com uma dica bem saudável de sobrecoxa de frango na fritadeira que ficou uma delícia e todo mundo resolveu testar.

Usando apenas alguns temperos que temos em casa e com um toque especial de shoyo e mel, o frango fica delicioso, num ponto de suculência excelente e de forma saudável e rápida.

Ingredientes da receita de recuperação do alface

Pimenta do reino

Alho em pó / Sal

Folhas de manjericão

1 colher de shoyo

1 colher de mel

Como preparar

Primeiro, pegue a sobrecoxa, coloque a pimenta do reino, o alho em pó, a pitada de sal, as folhas de manjericão, adicione o shoyo e, em seguida, o mel.

Depois, misture bem o corte da ave com os temperos e leve até a fritadeira elétrica. Após deixar bem misturados os ingredientes, deixe a carne por 30 minutos e na temperatura de 200º.

Depois é só tirar e esperar esfriar para servir. O frango fica uma delicia, molinho, cremoso e suculento.

Assim, confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fit Chef Inspira | Receitas Saudáveis (@fitchefinspira)

E aí, você curtiu esse conteúdo? Então, leia essa outra matéria que separamos para você e surpreenda-se:

6 carnes que vão bem tanto na Air Fryer quanto na churrasqueira – Portal 6

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!